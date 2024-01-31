以擬分階段停火換人質 哈馬斯拒絕

【本報綜合報道】以色列傳媒周一報道，在卡塔爾、埃及、美國斡旋下，周日在法國巴黎舉行有關以色列與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯停火的談判有進展，以方同意分階段停火換取人質獲釋的框架建議。據報哈馬斯拒絕，堅持必須停火才談判。

以色列的方案分為3個階段，首階段停火約45天，換取哈馬斯釋放35名至40名以色列人質，包括婦女、60歲以上男性、危殆病人；當每有一名人質回國，以方就釋放100名至250名巴勒斯坦人囚犯。在第二階段，哈馬斯需要釋放被擄的以軍男性軍人、60歲以下平民；第3階段交回已經遇害人質的遺體。這兩個階段的人質獲釋後，以方亦釋放不同比例的巴勒斯坦人囚犯，但停火時間仍然需要談判落實。

卡塔爾首相指談判有進展 以色列戰時內閣周一傍晚討論有關框架建議，以色列總理辦公室發表聲明，未有否認同意釋放人質的框架建議，但表示報道內容不準確，包括有以方不接受的條件。在巴黎參加談判的卡塔爾首相穆罕默德轉往美國華盛頓，形容會談有良好進展，會把框架建議轉達哈馬斯，相信有助未來達致永久停火。