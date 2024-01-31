奧斯汀重返五角大樓 對美軍受襲表憤怒

【本報綜合報道】美國國防部長奧斯汀因治療前列腺癌及休養，相隔逾一個月後，周一返回國防部五角大樓辦公，接見訪美的北約秘書長斯托爾滕貝格。他稱感覺良好及康復得很好，感激收到的祝福。奧斯汀對上一次在五角大樓辦公是上月21日。

接見北約秘書長 奧斯汀談及周日針對美國在約旦駐軍基地的襲擊，對殉職士兵及其他士兵受傷表示憤怒及悲痛，強調總統拜登與他都不會容忍針對美國軍隊的攻擊，將採取一切必要行動保護士兵。斯托爾滕貝格也對美軍受襲傷亡表示哀悼，批評伊朗繼續破壞地區穩定，包括支持襲擊紅海商船的恐怖分子，美國領導國際社會致力結束這些襲擊。

70歲的奧斯汀上月體檢時發現患上前列腺癌，同月22日接受手術，之後在家工作。他在元旦日因尿道感染而再度入院，一度入住深切治療部。拜登及高級官員在奧斯汀元旦日入院後3天才獲通報，引來國會議員批評。奧斯汀本月15日出院後回家休養及執行職務，上周五覆診，主診醫生表示他無需要再接受治療，有望完全康復。