美殉職3兵俱為陸軍預備役

【本報綜合報道】美國在約旦駐軍周日遇襲造成傷亡，五角大樓周一正式公布喪生的3名士兵身份，全部都是陸軍預備役；同時增至超過40人受傷，其中8人需要送往鄰國伊拉克治療，當中3人將轉送德國接受照料，餘下5人完成評估並將重返崗位。

無人機撞向宿舍 增至40傷 美國國防部表示，陣亡士兵隸屬於喬治亞州的陸軍預備役部隊，分別是46歲里弗斯（William Jerome Rivers）、23歲莫菲特（Breonna Alexsondria Moffett）、24歲桑德斯（Kennedy Ladon Sanders）。事發當地時間周日凌晨，無人機撞上他們居住、由貨櫃改建的宿舍。遇襲的22號塔基地支援打擊回教極端組織「伊斯蘭國」的聯軍任務，陣亡士兵所屬部隊負責在短時間內修建道路、着陸場、防護用路肩。

《紐約時報》報道，里弗斯加入陸軍預備役超過10年，2018年派駐伊拉克參與打擊「伊斯蘭國」；桑德斯與莫菲特2019年加入陸軍預備役，負責操作重型裝備，今次是莫菲特首次海外部署任務，桑德斯2021年曾經部署吉布提。莫菲特母親在社交網發文，形容這是一生中最悲傷的一天，失去至親的痛楚不會消失，人生永遠改變。

桑德斯 里弗斯 莫菲特