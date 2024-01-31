美基地系統混淆敵我無人機 未阻襲擊

【本報綜合報道】美國駐約旦部隊周日受襲造成嚴重傷亡，美國軍方仍然調查武裝分子突破防禦偷襲得手的原因。美國傳媒周一引述美方官員報道，施襲無人機接近基地時，剛好一架友軍無人機也回航，防空系統疑似混淆敵我，未能夠阻止襲擊。

武裝分子疑掌握美防衞模式 《華爾街日報》報道，施襲無人機由武裝組織從伊拉克派遣，美國官員根據初步調查得出的總結，認為敵我無人機同時飛近受襲的22號塔基地引致混淆。《紐約時報》指出，基地防空系統錯誤識別施襲無人機是友軍一架監視用無人機，因此無立即接戰；五角大樓官員表示，基地防空系統事發時運作正常，天氣不是出錯的因素。

《紐約時報》提到，美國軍方調查人員其中一個推論，是武裝分子掌握美國無人機的飛行模式，故意把施襲無人機飛近回航的美國無人機，使之難被發現。《華盛頓郵報》報道，回航的美國無人機配備自動敵我識別系統，但若然採用可以預測的固定飛行模式，外來人士或發現並加以運用，派出無人機模仿該飛行模式接近基地。

另一方面，《華盛頓郵報》指出，美國與約旦的軍方人員都使用22號塔基地，但來襲無人機準確擊中美方人員專用的設施；約旦人員只負責為基地建築群提供保安。