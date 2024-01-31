兩岸國際

駐約旦軍人 遇襲陣亡 美擬震懾反擊伊朗

美國重兵部署中東地區，包括航空母艦艾森豪威爾號。 美國重兵部署中東地區，包括航空母艦艾森豪威爾號。
美國重兵部署中東地區，包括航空母艦艾森豪威爾號。
白宮稱無意開戰 亦拒絕零回應
親伊朗武裝勢力周日攻擊美國在約旦的駐軍部隊造成傷亡，白宮重申無意尋求戰爭或升級局勢，但表明毫無疑問不會「零回應」；總統拜登周一在戰情室與國家安全團隊討論形勢最新發展。美國傳媒披露，五角大樓考慮多個報復選項，包括「源頭打擊」對付伊朗境外軍事人員及艦艇，一旦執行就會持續數天。
白宮國家安全委員會發言人柯比周一表示，「我們不尋求另一場戰爭，我們不尋求升級局勢」，但絕對會採取保護自身、繼續在中東地區執行反恐任務的措施，同時對襲擊駐軍的行動作出適當回應。被問及拜登是否正在「積極考慮」打擊伊朗境內目標時，他再次強調美國不尋求與伊朗開戰，但駐軍受襲後必須作出回應；又拒絕明確說明美方的報復選項，是否包括打擊伊朗領土，重申自己不談論拜登的決定。
美國尚未掌握施襲者身份
對於伊朗政府表明襲擊一事與其無關，柯比反駁指出，美國知道伊朗支持這些施襲的武裝組織，包括提供資源及訓練，也沒有阻止對方發動攻擊。美國國防部發言人辛格同日承認，目前為止尚未清楚掌握施襲者的身份，但宣稱知道對方是獲得伊朗革命衞隊支持的武裝組織，更稱今次襲擊有伊拉克武裝組織真主黨旅的「蹤迹」；又提到伊朗持續武裝及訓練這些武裝組織施襲，「我們肯定要令他們承擔責任」。
周一早上，拜登在戰情室舉行國家安全會議，出席者包括國家安全顧問沙利文、國防部長奧斯汀、國家情報總監海恩斯等人。拜登的社交網帳戶其後上載開會的照片，貼文寫道「正如我此前所言，我們將自行選擇時間及方式，追究涉事方的責任」。面對中東地區兵凶戰危，美國國務卿布林肯周一形容，當前地區局勢極不穩定，認為是處於1973年以來最危險的狀況；當年埃及與敍利亞分別對以色列發動戰爭。
擬攻擊伊朗艦艇或相關組織
美國《華爾街日報》引述現任及前任美國官員報道，目前美方的選項包括攻擊在敍利亞、伊拉克、也門的伊朗革命衞隊聖城旅人員，打擊在海上的伊朗艦艇，或對施襲的親伊朗武裝組織發動大型攻擊，但攻擊伊朗境內目標被視為較不可能。一旦拜登決定回應，可能是歷時多天的空襲，對付區內的軍事及指揮與控制中心。另一美國傳媒《政客》引述美國官員指出，若拜登「開綠燈」，可能未來數天實施報復。
《華爾街日報》同時引述敍利亞官員及政府顧問指出，駐約旦美國部隊受襲後，伊朗革命衞隊成員及其指揮的阿富汗武裝分子，因憂慮美國隨時空襲，所以逃離敍利亞東部城市代爾祖爾。一名伊朗外交官向該報表示，不預期美國對伊朗境內發動打擊，只會有針對親伊朗武裝組織的攻擊，但此舉將加劇「報復循環」並可能失控。
敍利亞美軍基地擊落無人機
受襲的駐約旦美國部隊位於22號塔基地，《政客》披露上址遭攻擊一個半小時後，設在邊境另一方、位於敍利亞境內的坦夫基地也遭一架無人機攻擊，美方利用無人空中系統擊落它。美國軍事新聞網站The War Zone引述美國官員報道，美國設在敍利亞沙達迪的巡邏基地，周一有多枚火箭來襲，但未有造成人員受傷或裝備受損。本報綜合報道
報道指美國的報復行動可能對付伊朗艦艇。報道指美國的報復行動可能對付伊朗艦艇。
報道指美國的報復行動可能對付伊朗艦艇。
美國駐約旦部隊受襲後區內最新形勢美國駐約旦部隊受襲後區內最新形勢
美國駐約旦部隊受襲後區內最新形勢
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