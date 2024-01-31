駐約旦軍人 遇襲陣亡 美擬震懾反擊伊朗

白宮稱無意開戰 亦拒絕零回應 親伊朗武裝勢力周日攻擊美國在約旦的駐軍部隊造成傷亡，白宮重申無意尋求戰爭或升級局勢，但表明毫無疑問不會「零回應」；總統拜登周一在戰情室與國家安全團隊討論形勢最新發展。美國傳媒披露，五角大樓考慮多個報復選項，包括「源頭打擊」對付伊朗境外軍事人員及艦艇，一旦執行就會持續數天。

白宮國家安全委員會發言人柯比周一表示，「我們不尋求另一場戰爭，我們不尋求升級局勢」，但絕對會採取保護自身、繼續在中東地區執行反恐任務的措施，同時對襲擊駐軍的行動作出適當回應。被問及拜登是否正在「積極考慮」打擊伊朗境內目標時，他再次強調美國不尋求與伊朗開戰，但駐軍受襲後必須作出回應；又拒絕明確說明美方的報復選項，是否包括打擊伊朗領土，重申自己不談論拜登的決定。

美國尚未掌握施襲者身份 對於伊朗政府表明襲擊一事與其無關，柯比反駁指出，美國知道伊朗支持這些施襲的武裝組織，包括提供資源及訓練，也沒有阻止對方發動攻擊。美國國防部發言人辛格同日承認，目前為止尚未清楚掌握施襲者的身份，但宣稱知道對方是獲得伊朗革命衞隊支持的武裝組織，更稱今次襲擊有伊拉克武裝組織真主黨旅的「蹤迹」；又提到伊朗持續武裝及訓練這些武裝組織施襲，「我們肯定要令他們承擔責任」。

周一早上，拜登在戰情室舉行國家安全會議，出席者包括國家安全顧問沙利文、國防部長奧斯汀、國家情報總監海恩斯等人。拜登的社交網帳戶其後上載開會的照片，貼文寫道「正如我此前所言，我們將自行選擇時間及方式，追究涉事方的責任」。面對中東地區兵凶戰危，美國國務卿布林肯周一形容，當前地區局勢極不穩定，認為是處於1973年以來最危險的狀況；當年埃及與敍利亞分別對以色列發動戰爭。

擬攻擊伊朗艦艇或相關組織 美國《華爾街日報》引述現任及前任美國官員報道，目前美方的選項包括攻擊在敍利亞、伊拉克、也門的伊朗革命衞隊聖城旅人員，打擊在海上的伊朗艦艇，或對施襲的親伊朗武裝組織發動大型攻擊，但攻擊伊朗境內目標被視為較不可能。一旦拜登決定回應，可能是歷時多天的空襲，對付區內的軍事及指揮與控制中心。另一美國傳媒《政客》引述美國官員指出，若拜登「開綠燈」，可能未來數天實施報復。

《華爾街日報》同時引述敍利亞官員及政府顧問指出，駐約旦美國部隊受襲後，伊朗革命衞隊成員及其指揮的阿富汗武裝分子，因憂慮美國隨時空襲，所以逃離敍利亞東部城市代爾祖爾。一名伊朗外交官向該報表示，不預期美國對伊朗境內發動打擊，只會有針對親伊朗武裝組織的攻擊，但此舉將加劇「報復循環」並可能失控。

敍利亞美軍基地擊落無人機 受襲的駐約旦美國部隊位於22號塔基地，《政客》披露上址遭攻擊一個半小時後，設在邊境另一方、位於敍利亞境內的坦夫基地也遭一架無人機攻擊，美方利用無人空中系統擊落它。美國軍事新聞網站The War Zone引述美國官員報道，美國設在敍利亞沙達迪的巡邏基地，周一有多枚火箭來襲，但未有造成人員受傷或裝備受損。本報綜合報道

報道指美國的報復行動可能對付伊朗艦艇。 美國駐約旦部隊受襲後區內最新形勢