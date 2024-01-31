福州消防巡查 兩天發現518處隱患

【本報綜合報道】河南省南陽市及江西省新余市近日接連發生嚴重火災，造成死傷枕藉，全國全面排查整治各類消防安全隱患。近日福建省福州消防救援支隊在全市32個檢查組先後深入沿街店面、商場冷庫、培訓機構、在建工地等人口密集場所，查隱患、促整改，並為所檢查單位員工現場進行消防安全知識培訓。

當場整改192個 福州各級檢查組檢查了場所燃氣用具的安裝和使用、消防控制室運行、電氣線路敷設、是否有使用易燃可燃材料裝修和隔斷、疏散通道和安全出口的暢通狀況、單位消防安全巡查、應急處置預案等問題。檢查人員亦透過現場提問和實地操作，了解場所負責人及員工是否掌握消防安全知識及使用消防安全設施器材，並針對發現的問題約談相關消防安全負責人。

福州消防上周四及上周五共檢查294處場所，發現518個隱患，當場整改了192個。各檢查組又臨時查封11處場所，「三停」（停止施工、停止使用和停業停產）或搬離10處，責令3處未取得施工許可證的工地停止施工，並將涉及無證電焊的一人移送公安機關拘留。