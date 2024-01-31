屏東高球廠 爆炸10死逾百傷 控6人連董事長

台灣屏東科技產業園區明揚國際高爾夫球廠去年9月22日起火爆炸，造成10死逾百傷，死者包括4名消防員。屏東地方檢察署經過4個月偵辦，依一般過失致死等罪嫌起訴公司董事長等6人，另起訴公司法人。

屏東地方檢察署於案發後着手偵辦，認為明揚公司董事長劉安晧、總經理呂英誠、鄭姓協理涉刑法過失致死等罪嫌大，分別諭知600萬元（新台幣‧下同，約150萬港元）、500萬元（約125萬港元）及450萬元（約112萬港元）交保。

檢方指漠視工安 求處刑5年 屏東縣政府早前調查認定，廠方公共危險物品超過管制數量、未完整提供化學品種類等，也未指派專人協助現場救災，已對廠方處以240萬元（約60萬港元）罰款。

昨日公布的調查結果中，認定劉安晧等6名公司高層均有刑事責任，檢方依過失致死等多項罪名最高求處5年徒刑。屏東地檢署認為，劉安晧與呂英誠等人漠視工安數據，只求生產，造成逾百人死傷，事後更飾詞狡辯，企圖推予他人卸責、未見悔意，因此分別對上述各人求處重刑。

屏檢指出，C40-P架橋劑是生產高爾夫球的主要原料之一，為有機過氧化物，應放置在室溫攝氏30度以下通風環境。明揚為求生產方便及效率，將C40-P置放在室溫超過攝氏30度且通風不良的一般倉庫，與其他易燃物料放在一起。去年案發當天，C40-P架橋劑存放量高達3,000公斤，遠超過存放上限30倍。C40-P因存放環境不佳，在高溫蓄熱自燃爆炸及起火燃燒。

有機過氧化物存放失當釀禍 專家證人、高雄科技大學環境與安全衞生工程系特聘教授陳政任指出，從現場牆壁炸毀情況推斷，爆炸威力相當於154公斤三硝基甲苯（TNT）炸藥。倉庫通風不良，且50多個C40-P箱子堆放在一起，中間箱子更難對流降溫。本報綜合報道