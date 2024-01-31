嚴查違反黨紀 去年處分逾10.8萬人

【本報綜合報道】中央紀委國家監委周日公布上月全國查處違反中央八項規定精神問題匯總情況，是連續第124個月公布月報數據。全國上月共查處違反15,966宗相關工作作風問題，批評教育和處理22,696人，其中黨紀政務處分16,729人。全國去年共查處逾10.7萬宗相關問題，批評教育和處理逾15.3萬人，其中黨紀政務處分逾10.8萬人。

查處問題類型方面，在履職盡責、服務經濟社會發展和生態環境保護方面不擔當、不作為、亂作為、假作為，嚴重影響高質量發展方面，去年共查處39,781宗問題，佔查處的形式主義、官僚主義問題總數的86.9%。去年查處的違規收送名貴特產和禮品禮金、違規吃喝、違規發放津補貼或福利3類問題，分別佔享樂主義、奢靡之風問題的42.1%、23.8%和15.3%。