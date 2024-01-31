台立院龍頭戰 柯文哲今公布投票意向

【本報綜合報道】台灣立法院明日將舉行正副院長選舉，代表國民黨角逐的準立委韓國瑜和立委江啟臣、尋求連任的民進黨籍現任正副院長游錫堃和蔡其昌，周一分別拜會手握關鍵少數的民眾黨團尋求支持。民眾黨主席柯文哲昨日與8名不分區立委當選人開會討論立法院長投票意向，已有初步結果，預計今日公布。

柯文哲昨日上午前往黨團辦公室開會，並在過程中清場，僅剩下柯文哲與8名不分區立委當選人討論。民眾黨團副主任兼發言人楊寶楨表示，民眾黨預計今日舉行記者會，由柯文哲帶領該黨立委當選人宣示新會期任務，除了公布黨團總召及正副書記長人選，也將說明立法院長選舉投票意向，目前不排除任何可能性。

稱藍綠陣營均有回應立院改革 楊寶楨又指，「韓江配」與「游昌配」周一拜會民眾黨團時，都有正面回應立法院改革。民眾黨團日前提出4項立法院改革承諾後，再加碼呼籲對委員會單一召委制表態，游錫堃為爭取白營支持，周一以個人身份表示贊同，惟被指和民進黨內不同調。游錫堃昨日回應稱，既然承擔就應勇敢，既然負重就須忍辱。