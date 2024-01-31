寵物寄養需求強勁 春節宿位漲價五成
春節即將到來，不少人將離開工作的城市回鄉探親或外遊，意味部分寵物將變成「留守兒童」，因此寵物寄養十分受歡迎，出現宿位難求的情況。很多房型基本約滿，春節期間相關費用升幅在50%左右。
北京一家寵物店店長表示，店內已有8隻貓和4隻狗預約春節寄養服務，店內寄養位置已不多。平日每天收費80元（人民幣‧下同，約87港元），春節期間每天100元（約110港元），洗澡每次收費。
VIP房要價390元
有專門照顧寵物狗的寄養樂園工作人員表示，為寵物狗提供3種不同大小、不同價位的房型，約9平方米的陽光房日租252元（約275港元），獨立小院的VIP房更要357元（約390港元）一天。
社交平台及二手交易平台上搜尋「春節上門餵寵」服務，會出現大量個人接單訊息，上門餵養服務普遍價格較低，但有寵物主人擔憂難以保障相關人員的資格，亦擔心寵物會將對方抓傷。北京中聞律師事務所律師李斌提醒，在寄養寵物時要確認店家資質，留意店內環境，與店家簽訂寄養協議確認寄養期間歸責問題。相應的寵物名稱、健康狀況、收費情況、服務內容、風險責任都要明確。
上門餵養保障堪憂
李斌表示，一般情況下只要寵物傷到別人，寵物的主人就得承擔責任，但也要看上門提供服務的人是否有過錯，以至於寵物發生應激反應。如果家中有攝影機可以用來取證。但如果在外面發生事故，收集證據成了是一個重要問題。因此，寵物主人最好把寵物的特點、要注意的問題，盡可能揭露給到府服務人員，上門服務人員也需要有一定的寵物餵食經驗。本報綜合報道
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