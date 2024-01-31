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中美芬太尼會議允合作禁毒
美國國土安全部副顧問達斯卡率領代表團昨日在北京，與中國公安部長王小洪一行會晤，舉行中美芬太尼問題工作組首次聯席會議。王小洪表示，雙方願以互相尊重、管控分歧、互利合作的原則展開禁毒合作。達斯卡表示，合成毒品造成數千人死亡，美方希望建構一個平台跟進毒品生產、融資、分銷問題。（綜合報道）
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