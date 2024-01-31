兩岸國際

田徑協會前主席認受賄候判

湖北省黃石市中級人民法院昨日審理中國田徑協會前主席、中國足球協會前副主席于洪臣受賄案，他被控受賄約2,254萬元人民幣（約2,490萬港元），當庭認罪悔罪，法庭宣布休庭，擇期宣判。松滋市人民法院同日也審理中國福特寶足球產業發展公司前總經理、中超聯賽有限責任公司前總經理董錚受賄案。（綜合報道）
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