兩岸國際

春節網絡整治聚焦6類問題

中央網信辦「清朗‧2024年春節網絡環境整治」專項行動周一啟動，聚焦網民春節常用的平台環節及服務類型，重點整治6類問題，包括宣揚獵奇行為，違背公序良俗；散播網絡戾氣，煽動群體對立；炮製虛假訊息，惡意營銷炒作；色情賭博引流，網絡詐騙；鼓吹炫富拜金，無底線追星；危害未成年人身心健康。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc