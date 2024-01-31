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春節網絡整治聚焦6類問題
中央網信辦「清朗‧2024年春節網絡環境整治」專項行動周一啟動，聚焦網民春節常用的平台環節及服務類型，重點整治6類問題，包括宣揚獵奇行為，違背公序良俗；散播網絡戾氣，煽動群體對立；炮製虛假訊息，惡意營銷炒作；色情賭博引流，網絡詐騙；鼓吹炫富拜金，無底線追星；危害未成年人身心健康。（綜合報道）
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