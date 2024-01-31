緬甸向華移交10名緬北電騙疑犯

包括白所成魏懷仁等

緬甸警方向中國公安移交白所成、白應蒼、魏懷仁、劉正祥、劉正茂、徐老發6名緬北果敢電詐犯罪集團重要頭目，以及另外4名重大犯罪嫌疑人，他們乘坐中國民航包機降落在雲南昆明長水機場。公安機關相關負責人表示，雲南公安機關不斷深化與緬甸相關地方執法部門的邊境警務執法合作，在前期持續不斷打擊下，截至目前已經有4.4萬名緬北電訊網絡詐騙犯罪嫌疑人移交中國，其中幕後「金主」、組織頭目和骨幹171名，網上在逃人員2,908名。