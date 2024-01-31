今冬最廣最久雨雪 春運堪憂

天氣風險非昔比 籲出行農業早準備 春運回鄉潮展開之際，中東部地區今日起遭遇今冬以來最大範圍、最長時間的雨雪天氣，為2008年以來最複雜春運天氣。10省將出現暴雪或大暴雪，河南、湖北、安徽、湖南及貴州5省將出現凍雨。長江以南地區雨勢不弱，並伴有雷電。

氣象專家指出，由於南支槽和北支槽疊加影響，有利西南暖濕氣流北上，帶來大範圍雨雪天氣。雨雪分界線會南壓至貴州東部-湖南北部-湖北東部-蘇皖北部一線。分界線以北地區多有中到大雪，部分地區暴雪甚至大暴雪，以南地區有中到大雨、局地暴雨，並且伴有較大範圍雷雹，其中明日至下周日為降雪最強的時段。

黃淮及其以北地區以降雪為主，江漢、江淮西部及湖南西部、貴州東部等地有雨轉雨夾雪或雪；陝西東部和南部、山西南部、河北南部、河南、山東、湖北、湖南西北部、貴州東部及遼寧東部、吉林東部等地部分地區有暴雪、局地有大暴雪或特大暴雪。河南、山東、湖北累計降雪量接近或超過歷史同期，具有極端性。河南、山東、河北、遼寧、湖北等地日降水量或累計降雪量接近或超過歷史同期。

或壓塌溫棚損植物 中央氣象台首席預報員孫軍提醒，目前正值春運返鄉高峰期和冬季農業生產重要時期，需高度關注天氣對農業生產和交通出行的不利影響。雨雪天氣對越冬期小麥沒有明顯不利影響，但易導致設施溫棚垮塌損毀，棚內作物、蔬菜瓜果等受凍。南方地區降水偏多將加重土壤過濕程度，不利於油菜、經濟林果等恢復生長。

雨雪冰凍天氣對公路、鐵路、航空等將造成較大影響，且影響嚴重地區位於中部交通樞紐省份，中央氣象台建議各地提前做好各項應急準備工作，加強交通安全、城市運行等管理工作。公眾應密切留意最新天氣預報，合理安排出行計劃；河南南部、湖北、安徽北部、湖南中北部、貴州東部等地方有關部門做好電力和通訊設施巡檢。江南、華南等地注意防範持續降雨和局地強降雨可能引起的地質災害，並做好防雷工作。本報綜合報道