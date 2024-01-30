快舟火箭垂直起降試驗成功

中國航天科工航天三江所屬火箭公司自主研發的快舟火箭可重複使用技術試驗箭，近日順利完成垂直起降試驗。今次試驗採用其自主研發液氧甲烷發動機，飛行時間22秒，空中懸停9秒，懸停高度精度0.15米，試驗箭着陸姿態平穩、位置精確及箭體狀態良好，為快舟系列可重複使用液氧甲烷運載火箭的研製奠定基礎。