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不滿受制裁 3國退出西共體
西非國家馬里、尼日爾、布基納法索周日發表聯合聲明，宣布立即退出西非國家經濟共同體（西共體），批評組織背離創立時的理想和泛非主義，在打擊恐怖主義及應對安全威脅時沒有向三國提供援助，更實施非法、不人道、不負責任的制裁。此前，西共體在馬里、尼日爾、布基納法索發生軍事政變後實施制裁。（綜合報道）
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