兩岸國際

向蒙娜麗莎畫潑湯 2人被捕

法國兩名環保組織成員周日在首都巴黎羅浮宮博物館內，向名畫蒙娜麗莎潑湯，覆蓋畫像的玻璃罩滿布湯汁；工作人員一個多小時後完成清理並重開，涉事示威者被捕。環保組織「食物反應」指出，法國政府違反氣候變化相關承諾，要求與國營保健系統一樣，資助國民取得更健康的食物，並為農民提供更好收入。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc