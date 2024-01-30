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向蒙娜麗莎畫潑湯 2人被捕
法國兩名環保組織成員周日在首都巴黎羅浮宮博物館內，向名畫蒙娜麗莎潑湯，覆蓋畫像的玻璃罩滿布湯汁；工作人員一個多小時後完成清理並重開，涉事示威者被捕。環保組織「食物反應」指出，法國政府違反氣候變化相關承諾，要求與國營保健系統一樣，資助國民取得更健康的食物，並為農民提供更好收入。（綜合報道）
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