9年蝕6.9億 CNN菲律賓明日起停運

【本報綜合報道】美國有線電視新聞網絡（CNN）的菲律賓頻道「CNN菲律賓」昨日突然宣布，明日起停止運作。管理層承認經營蒙受嚴重財務虧損，預計CNN菲律賓約300名員工失業。當地傳媒報道，該頻道經營9年以來虧損超過50億元（菲律賓披索‧下同，約6.9億港元）。

300員工失業 賠遣散費 CNN菲律賓的管理層九號傳媒公司（NMC）發表聲明，證實自2024年1月31日起，CNN菲律賓品牌在所有媒體平台的新聞和節目製作業務將停止。NMC稱曾經付出巨大努力，適應快速發展及充滿挑戰的媒體環境和創新，但過去數年間嚴重虧損，承諾向員工賠償遣散費。NMC董事長卡班貢（Edgard Cabangon）透露去年已經有停運計劃，今後將專注經營本地免費電視頻道Aliw。

當地傳媒上周四引述消息人士透露，CNN菲律賓停止運作，主要因為NMC無法繼續向美國CNN支付昂貴的品牌授權協議費用；加上缺乏廣告投放加劇財務緊張，管理層決定最佳應對方案是停止運作。

恢復播放前身頻道節目 財務文件顯示，品牌授權協議費用2021年約1.08億元（約1,500萬港元），增至最新1.39億元（約1,900萬港元）。報道指出，CNN菲律賓目前使用的電視頻道，將恢復為播放前身「RPN 9」頻道的自家節目。

2015年，美國CNN大張旗鼓在菲律賓推出CNN菲律賓免費電視頻道，宣揚節目本地化，是首個經菲律賓大氣電波播出的國際特許經營頻道，由菲律賓廣播公司Aliw的附屬公司NMC經營。NMC最初2014年與經營美國CNN的特納廣播簽訂5年授權協議，2019年續約5年，原定今年12月底到期。美國CNN仍然探索未來在菲律賓的經營方式，包括改為網上播放。