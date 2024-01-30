中國負笈生入境華盛頓 頻遭盤查注銷簽證

華使館向美提嚴正交涉 中國駐美國大使館昨日表示，近期多名中國留學生在華盛頓杜勒斯國際機場入境時，遭美國邊境執法人員無端盤查、滋擾，甚至被注銷簽證遣返回國；駐美使館已經就此事向美方提出嚴正交涉，又提醒計劃赴美留學的中方人員，需要謹慎選擇前述機場入境，同時提高安全意識。

中國駐美國大使館強調，上述留學生均持有合法證件，多是回國休假、赴第三國旅遊或參加會議後返回美國，或在新生入學赴美，入境時受到長時間詢問，所攜電子設備被檢查，更有人被限制人身自由長達10多小時，並禁止與外界聯繫。中方認為美國邊境執法人員的做法對中方留學人員學業造成嚴重影響，心理帶來極大傷害。

中國駐美國大使館指出，美方的做法嚴重損害中國公民正當合法權益，敦促對方停止錯誤做法，支持中美兩國人文交流。使館同時提醒擬赴美留學人員面對美國邊境執法人員盤查時，需要認真核對須簽署的文書內容並索要備份，留存必要證據，事後可通過其主管部門美國海關及邊防局官方網站投訴，並聯繫相關部門尋求協助。

謝鋒：寒蟬效應未除 另外，中國駐美國大使館周日舉行紀念中美留學45周年暨2024年中美青年新春聯歡活動，中國駐美國大使謝鋒表示，美方「中國行動計劃」的寒蟬效應還未消除，每月數十名留學生等中方赴美人員被拒入境，或入境時被帶進「小黑屋」接受長達8小時盤問，想聯絡父母卻被拒絕，在沒確切證據下就被貼標籤，甚至被強制遣返、禁止入境，強調無法接受。中方向美方表明強烈反對的嚴正立場，將維護中國公民正當合法權益。本報綜合報道