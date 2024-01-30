報復阻撓援烏議題 歐盟謀遏匈牙利經濟

面對俄羅斯侵略，烏克蘭依靠兩大「外援」美國及歐盟，但兩者均出現援助方面的阻滯。歐盟計劃提供總值500億歐元（約4,236億港元）援助，與俄羅斯總統普京關係密切的匈牙利總理歐爾班，在上月歐盟峰會否決議案。英國傳媒周日報道，若他再度否決援烏議案，歐盟計劃報復，針對弱點打擊匈牙利經濟。

匈國被指親俄 匈牙利被視為歐盟中立場最親俄的成員國，《金融時報》引述一份由歐盟官員起草的計劃，表明若歐爾班不退讓，導致周四的歐盟領袖緊急峰會未能夠達成援烏協議，其他歐盟國家元首和政府首腦將公開宣布，鑑於歐爾班的「非建設性」行為，歐盟應該永久停止向匈牙利提供任何資金。此舉可能導致金融市場、歐洲與國際公司降低對匈牙利的投資興趣，引發該國公共赤字融資成本的進一步增加及貨幣貶值。

匈牙利歐盟事務部長博卡回應時強調不會屈服於壓力，不會把支持烏克蘭與獲得歐盟資金混為一談，也反對其他各方這樣做，匈牙利已經並將繼續建設性地參與談判。他透露，匈牙利上周六向歐盟提出在援烏議案增加條款，若匈牙利在未來每年援烏議案擁有否決權，願意批准把歐盟預算用於援烏，甚至發行共同債務為其融資。

匈盼擁否決權 報道引述歐盟外交官透露，很多歐盟成員國支持打擊匈牙利經濟的計劃，形容氣氛變得更嚴峻，並批評若允許這種行為，將有失歐盟之名；又承認此舉賭注很大，是一種敲詐。其中一位外交官認為，歐爾班不可能在資金問題上擁有否決權。博卡承認匈牙利受到持續而強大的政治壓力，但不影響匈牙利政府與歐盟的談判；又稱維護歐盟內部的團結很重要，因此匈牙利願意妥協，前提是重要利益不受影響。報道同時提到，若歐爾班「二度否決」援烏議案，其餘26個歐盟成員國已有後備方案向烏提供資金，但如此一來需取得有關成員國立法機構批准，變相援助延誤及產生不確定性。有歐盟成員國考慮引用《歐盟條約》條款的可行性，剝奪匈牙利否決權，但需取得一致同意，很多成員國亦不願實施這種嚴厲制裁。本報綜合報道

烏克蘭急需美國及歐盟援助對抗俄羅斯。（Getty Images圖片） 博卡 普京 歐爾班