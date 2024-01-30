傳哈馬斯80%地道完好

【本報綜合報道】以色列國防軍在巴勒斯坦加薩地帶的軍事行動持續，重心包括摧毀回教激進組織哈馬斯領導層和人質藏身的地道網絡。美國傳媒周日報道，仍然有最多80%地道完好無損，而以軍去年開始的水淹地道行動，效果也不如以方預期。

以軍水淹效果差 《華爾街日報》報道，美國與以色列官員估計加薩地帶約20%至40%地道已經被破壞或無法使用，大部分位於加薩地帶北部地區，但強調難以準確評估地道被摧毀的程度，部分因為無法確定地道的總長度。知情美國官員透露，以軍本月也在加薩地帶南部地區城市汗尤尼斯安裝至少一部水泵，用於水淹地道，水源來自以色列境內。

以色列去年底執行代號「亞特蘭蒂斯之海」的行動，在加薩地帶北部地區安裝一系列水泵，取用來自地中海的水試圖淹沒地道。美國官員指出，地道圍牆和意想不到的障礙和防禦措施，減緩或阻止水流，儘管海水腐蝕部分地道，但總體不像以色列官員希望那樣有效。以色列國防軍發表聲明強調，正在徹底、逐步拆除地道網絡。