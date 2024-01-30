美擬減援助武器 逼以軍緩攻勢

【本報綜合報道】美國周日引述消息報道，拜登政府官員正在討論透過停止或減緩向以色列交付部分武器，迫使對方縮減對巴勒斯坦加薩地帶的軍事攻擊規模。五角大樓正在依照白宮指示，篩選可以作為施壓籌碼的武器類別，目前尚未作出決定。

報道指出，美國官員已經討論的施壓籌碼，包括155毫米炮彈和聯合直接攻擊彈藥，後者是一種制導工具，可以把炸彈轉化為精確制導彈藥。美國官員也討論減慢交付防空系統，但是它們保護以色列平民和基礎設施免受攻擊，所以不太可能以此為籌碼。白宮重點關注進攻性軍事裝備，包括以方要求提供的大型航空炸彈及彈藥。

與美國卡塔爾高層開會 以方稱分歧大 美國總統拜登及其國家安全團隊一直未能夠說服以色列，大幅改變戰術或採取更多措施減少加薩地帶平民傷亡；如今計劃施壓以色列，代表拜登作出切實的政策改變，不再幕後口頭施壓。美國官員稱以色列需要做的事情還有很多，需要更加謹慎。

另一方面，美國中央情報局局長伯恩斯與埃及、卡塔爾、以色列官員，周日在法國巴黎為加薩地帶停火展開會商，以方稱討論富建設性，但仍然存在重大差距。消息人士指出，法國與前述國家保持聯繫，目標協商達成以色列與回教激進組織哈馬斯暫停敵對。伯恩斯也嘗試協商，釋放仍然遭哈馬斯挾持的以色列人質，換取停火。