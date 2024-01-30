約旦哨站遭無人機襲擊 美軍3死34傷 中東更僵

拜登直指兩伊敍利亞有關武裝發動 美國在中東地區駐軍首次在伊朗勢力襲擊下喪命，美國中央司令部表示，一個在約旦境內、靠近敍利亞及伊拉克邊境的基地周日遭無人機攻擊，造成3名人員死亡，另有34人受傷，其中8人轉送境外治療。美國總統拜登明言幕後黑手是親伊朗激進武裝組織，「我們應該回應」；據報他考慮「重大軍事回應」。伊朗外交部表示密切關注局勢發展，強調沒有參與追隨組織聲援巴勒斯坦方式的決定。

以色列與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯去年10月7日爆發衝突後，累計發生150多宗針對美國在中東地區駐軍的襲擊，主要發生在伊拉克及敍利亞，但從未有美方人員死亡，今次是目前傷亡最嚴重的襲擊。美國中央司令部通報，需要送離約旦的傷者全部情況穩定，其餘傷者正在後續照料接受全面評估，預計受傷數字將進一步上升。美國傳媒引述美方官員報道，死者及絕大部分傷者隸屬於美國陸軍。

「22號塔」基地曾助打擊IS 美國中央司令部表示，受襲基地名為「22號塔」（Tower 22），性質屬於後勤支援，隸屬於「約旦防禦網絡」，大約350名美國陸軍及美國空軍人員部署上址，執行一系列關鍵支援任務，包括支援美國為首聯軍打擊回教極端組織「伊斯蘭國」（IS）。它自2015年投運，主要支援20公里外、位於敍利亞境內的美國塔夫基地，是美國特種作戰部隊進入敍利亞行動的「出入境口岸」，附近設魯克班難民營。

拜登：我們應該回應 拜登周日首先透過白宮發表聲明，表示「我們知道今次襲擊由伊朗支持、在敍利亞及伊拉克活動的激進武裝組織執行」，聲言將自行選擇時間及方式，追究所有涉事方的責任。他同日稍後在南卡羅萊納州出席活動時，帶領在場人士為陣亡士兵默哀，並說出「我們應該回應」。美國官員向傳媒表示，今次事件需要有不同等級的回應，拜登的顧問對此意見一致，但目前未清楚拜登會否下令打擊伊朗境內的目標。

伊朗否認涉及今次衝突 隸屬於伊朗「抵抗軸心」武裝勢力的伊拉克伊斯蘭抵抗運動發表聲明，宣稱周日對4個美國及以色列目標發動攻擊，美方目標有3個，分別是敍利亞沙達迪、塔夫，約旦魯克班，揚言只要美國繼續支持以色列，局勢就會升級，所有美方在中東地區的利益都是合法目標，並不在乎美方威脅回應。伊朗駐聯合國代表團否認涉事，指出這場衝突由美國對付伊拉克及敍利亞抵抗組織引發，有關行動是兩者之間的事情。

約旦政府發表聲明，證實境內發生恐怖襲擊，但約旦軍隊沒有人員傷亡，並強調繼續打擊恐怖主義，以及對付從敍利亞走私毒品及武器到約旦境內的活動。聲明同時提到，約旦此前宣布與夥伴國家合作確保其邊境安全，並要求美國及其他友好國家提供必要的軍事系統及裝備。敍利亞內戰2011年爆發後，美國出錢協助約旦建立名為「邊境安全計劃」的監視系統，旨在阻止武裝分子從敍利亞及伊拉克進入約旦。本報綜合報道

美國陸軍士兵在約旦參與聯合軍事演習。 伊拉克警方曾發現伊朗設計的陸攻巡航導彈。 美國駐軍受襲位置圖