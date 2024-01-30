剝牙後暈倒 青年開顱兩周不治

【本報綜合報道】內媒周日報道，湖南岳陽青年王奧紀畢業後，到廣東深圳擔任汽車工程師，惟去年到當地醫院拔智慧齒後，在拍X光片的診室內突然暈倒，轉到急診科診治期間出現噴射狀嘔吐及抽搐。他要接受開顱手術，兩周後不治身亡，終年僅23歲。

死者母親事後得知，兒子去年7月30日因牙齒發炎疼痛，獨自到深圳市大鵬新區葵涌人民醫院口腔科拔牙。門診病歷顯示，他長出智慧齒後反覆發炎疼痛已兩個月，並否認有高血壓、心臟病、糖尿病等病史。醫生在局部麻醉下給他拔了兩顆牙，當時並無不適，但後來暈倒。急診科醫生經電腦斷層掃描檢查發現其顱內出血，轉到深圳市坪山區人民醫院神經醫學科搶救，完成開顱手術後送進深切治療病房，但持續昏迷，至翌月12日宣告死亡。

家屬索賠 死後5個月未葬 驗屍報告顯示，王奧紀是自發性顱內出血，導致多器官功能衰竭死亡。他上周日生忌，卻已躺在深圳市殯儀館逾5個月。家屬起初對醫院索賠180萬元（人民幣‧下同，約195萬港元），擔心涉醫療過錯，但院方初判拔牙和死亡沒直接因果關係。家屬其後願承擔部分責任，但仍要求醫院賠償60萬元（約65萬港元），深圳市大鵬新區教育和衞生健康局正進一步調查。

王奧紀