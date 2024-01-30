長榮勞資協商成功 機師春節撤銷罷工

達4共識 加津貼調整年度晉薪上限 台灣桃園市機師職業工會近日與長榮航空公司爆發勞資糾紛，醞釀在農曆新年期間罷工。工會周日晚發聲明指，工會長榮分會與長榮航空逐項達成4項協議，並正式簽約。原定周三舉行的勞資協商取消，機師也不會在今年農曆新年和清明節連假罷工。

工會指勞資雙方達成協議包括，第一，於長榮航空去年底宣布的調薪外，同意於本薪及職務津貼項目，再調漲正機師每月1.35萬元（新台幣‧下同，約3,400港元）、資深副機師每月1.1萬元（約2,800港元）、副機師每月1萬元（約2,500港元）。此外，公司亦同意調整副駕駛與資深副駕駛年度晉薪薪級上限。

聘外籍正機師需勞動部審查 第二，公司承諾將定期檢視外站津貼，盡快於上半年度進一步上調。第三，有關停止進用外籍正駕駛部分，公司同意不直接以正機師身份進用外國籍機師。除非營運上有特殊需求使能聘僱，但申請程序上，需經勞動部與交通部民航局依法實質審查。第四，工會同意自勞資雙方簽署協議生效日起，至2026年5月31日止，不再就上述3項勞資爭議標的發動爭議行為。

介入協調的行政院副院長鄭文燦昨日表示，協商經過諸多努力，專案小組已成立逾兩周，最後密集協商20小時，特別肯定長榮航空與機師工會都能發揮智慧、創造雙贏。

民眾憂受累 日退5000機票 交通部長王國材則指，上周一罷工投票後至上周六，每日退約5,000張機票，這部分留給長榮航空自行處理。

長榮航空機師罷工危機得以解除，惟此前有部分民眾擔心罷工成真而預先退票。王國材昨日受訪時表示，長榮航空於春節期間已售出的機票平均每天約3.8萬張，後來陸續減少，到上周六統計數字，平均每日已經售出機票是3.3萬張，大約每天退了5,000張。他曾跟長榮航空提到這段期間對退票旅行社及旅客的處理，長榮航空回覆指會妥善處理。本報綜合報道