博主誣衊商場掛旭日旗 官媒炮轟「高級黑」

【本報綜合報道】為迎接2024年到來，內地不少商場或地鐵站等紛紛轉換裝飾，增加節日氣氛。惟江蘇南京市一間商場被指到處都張貼日本「旭日旗」，舉報者更怒斥「這裏是南京又不是東京」。實際上相關裝飾畫的全景中，原圖案與旭日旗無關，惟警方和商家多選擇撤下廣告圖案。內地有大學教授認為，面對前述行為，被舉報的政府部門和企業不應畏縮、委曲求全，而應大膽說「不」。

事主被指圖賺流量 內媒周日報道，網名為「戰馬行動」的博主將南京某商場貼出的紅色圓形圖案，以及禮花綻放的圖案推定為「大肆張貼、宣揚日系文化」。博主直言，在官方的介入下，相關廣告圖案全部被拆除，商場被處以嚴重警告。同類事件持續出現，有網民表示，該名博主簽約了浙江杭州某公司，他被指經常在上海和南京惡意舉報，蹭愛國主義流量。

博主事後刪除相關貼文，指此事影響太大，影響到南京的形象，更被警方約談，遂下架影片和照片。他又解釋，自己平日經營一間小型工廠，做出上述行為不是為了賺流量，初衷是抵制這些日系文化。

另有內地官媒亦不認同上述行為，認為這就是「高級黑」，「不能讓愛國主義被高級黑抹黑」。