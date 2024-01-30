中國足協前主席認受賄候判

【本報綜合報道】中國足壇近年嚴查貪腐情況，中國足球協會前主席陳戌源涉嫌受賄逾8,103萬元（人民幣‧下同，約8,921萬港元），案件周一在湖北省黃石市中級人民法院開庭審理。他當庭表示認罪悔罪，法庭宣布休庭，擇期宣判。法院昨日和今日共有5名涉足壇系列反貪案的被告出庭受審。

另外4人出庭受審 黃石市人民檢察院指控，陳戌源於2010年至去年利用擔任上海國際港務（集團）股份有限公司總裁、董事長、中國足球協會換屆籌備組長、中國足球協會主席等職務上的便利職務權、地位形成的便利條件，為單位和個人有關項目承攬、投資經營、賽事安排等事項上提供幫助，非法收受他人給予的財物。檢方建議以受賄罪，追究其刑事責任。

除陳戌源外，足協前國管部部長陳永亮和武漢市足球管理中心前競賽部部長劉磊，同涉受賄、行賄，案件分別於湖北省咸寧市咸安區人民法院和湖北省嘉魚縣人民法院同日開庭審理。

央視反腐專題片早前披露，陳戌源部分受賄款項來自國足前主教練李鐵及兩名地方足協負責人。此案源於李鐵於2022年11月被通報涉嚴重違紀違法受查，拉開足壇反腐大幕，之後有多名足壇官員相繼落網，包括國家體育總局前副局長杜兆才等。