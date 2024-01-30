美菲擬辦高層會談 針對中國

布林肯

【本報綜合報道】日本傳媒昨日引述消息報道，美國和菲律賓計劃今年3月在菲律賓首都馬尼拉，舉行高級外交和國防官員「2+2」會議，意在表明共同抵制中國於南海擴張企圖，應對中國在南海日益侵略性舉動。

或遷就奧斯汀 華盛頓舉行 《日經新聞》報道，會議將是自2012年美菲「2+2」會議開始以來，首次在菲律賓舉行。美國國務卿布林肯與國防部長奧斯汀預計與菲律賓外交部長馬納羅和國防部長特奧多羅會面。美國將根據1951年簽署的共同防禦條約，重申其保衞菲律賓的承諾。

消息人士稱，會議的地點和時間可能會根據奧斯汀的健康狀況發生變化，因此也有可能在華盛頓舉行。奧斯汀接受前列腺癌手術並出院後，周一首次返回五角大樓辦公。目前尚不清楚奧斯汀何時能恢復出國外交行程，包括2月中旬在比利時布魯塞爾舉行的北約國防部長會議。

此外，中國海警局新聞發言人上周六稱，菲律賓一架飛機向非法「坐灘」軍艦空投補給，是中方對菲方補給必要生活物資作出臨時特殊安排。菲律賓國家安全委員會發言人周一批評中方說法沒有事實根據，強調菲方通過任何方式運送物資時，無論是通過船舶還是空運，都不需要獲得任何人的許可，包括中國海警。

奧斯汀 馬納羅 特奧多羅