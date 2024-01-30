東海防空識別區制日 解放軍3艦常駐

中國2013年11月23日宣布劃設東海防空識別區，要求在該區飛行的航空器向中方通報飛行計劃。日本傳媒周日報道，中國自2020年起在東海防空識別區邊界附近海域常態部署至少3艘軍艦，曾經與日本海上自衞隊對峙；並自2022年8月時任美國國會眾議院議長佩洛西訪問台灣後，在台灣周邊持續部署4艘軍艦。

《讀賣新聞》報道，記者去年12月30日乘坐飛機，前往中國位於東海防空識別區邊界內側約20公里處海域上空，成功拍攝中國海軍護衞艦與日本海上自衞隊護衞艦對峙的畫面，更聲稱中國海軍透過無線電，驅趕在防空識別區內飛行其他飛機。報道指出，解放軍搭載高性能雷達、具備擊落高空目標能力的驅逐艦及護衞艦，在東海防空識別區的活動常態化，同時在東海強化對日本自衞隊及美國軍隊艦機的監視。

防空識別區並非一國主權領空，而是一國基於自身國家安全及防空需要，單方面劃設的空域，以便軍方迅速應對飛近領空的目標。報道提到，若要有效運用防空識別區，也需要提升即時趕赴現場空域的部隊熟練度。日本自衞隊相關人士表示，一旦出現「台灣有事」等情況時，中國有阻止日本自衞隊及美國軍隊飛機飛近的意圖。

傳大陸軍艦三面包圍台灣 此外，報道披露解放軍針對台灣的海上部署，宣稱自佩洛西訪問台灣後，派出軍艦對台灣形成三面包圍之勢，活動海域分別是日本沖繩縣與那國島周邊、與那國島與菲律賓之間（巴士海峽）、台灣西南方、台灣北方，上述每個海域都有一艘軍艦。

值得留意的是，日本防衞省統合幕僚監部通報，解放軍驅逐艦鄭州號與護衞艦常州號近日在東海活動，本月16日穿越宮古海峽由東海駛入菲律賓海，之後航向北方，直至本月25日過航大隅海峽由菲律賓海返回東海，形同對幾乎整個琉球群島圍繞航行一圈。目前未知這兩艘解放軍艦艇，是否屬於常態部署東海防空識別區的軍艦。

俄羅斯艦隊南海反潛演習 俄羅斯太平洋艦隊巡洋艦瓦良格號與護衞艦薩波什尼科夫元帥號近日組成編隊，駛離遠東海參崴前往亞太地區執行任務。薩波什尼科夫元帥號本月22日穿越對馬海峽由日本海駛入東海，兩天後經日本沖繩縣西表島及與那國島之間海域航向南方；瓦良格號上述過航日期分別是本月24日及本月26日。俄羅斯太平洋艦隊周一公布，薩波什尼科夫元帥號在南海舉行反潛演習，模擬利用魚雷及反潛炸彈攻擊敵方潛艇。本報綜合報道

中國護衞艦常州號在東海巡航。 東海防空識別區位置圖 俄羅斯護衞艦薩波什尼科夫元帥號在南海舉行反潛演習。 中國東海防空識別區包含釣魚島（圖）。