太陽系外行星 大氣層發現水蒸氣

【本報綜合報道】天文學家團隊早前通過美國太空總署（NASA）的哈勃太空望遠鏡，觀察一顆距離地球97光年的太陽系外行星，檢測到它的大氣層存在水分子。有關研究結果日前發表在《天文物理期刊通訊》。

直徑為地球一倍 系外行星「GJ 9827d」直徑為地球一倍，是大氣層中存在水蒸氣的最小系外行星，溫度高達427℃。水源對孕育生命極為重要，而該行星的高溫環境將大氣層豐富水分變成灼熱蒸氣，故天文學家推測其內部存在生命體可能性不高，又指儘管目前尚未揭開其大氣層真實本質，但新發現證明大氣層富含水氣的行星能存在於其他恒星周圍。

研究合著者、加拿大蒙特利爾大學特羅蒂爾研究所教授本內克（Bjorn Benneke）指，團隊目前得出兩種結論，分別為GJ 9827d大氣層富含氫氣和水蒸氣，可能是一顆迷你版海王星，並逐漸靠近主恒星而受到更多恒星輻射影響，導致氫氣受熱溢出；或者GJ 9827d是溫暖版的木星衞星木衞二，行星內可能一半是水，一半是岩石。

GJ 9827d直徑是地球的一倍。