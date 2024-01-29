龍年螢光壁畫 如夢似幻

中國山東省棗莊市何先生近日用螢光顏料手繪一幅龍年主題的壁畫，夜幕降臨之際，壁畫瞬間閃爍奇幻光芒，猶如閃閃發光的巨龍在騰飛，不少網民見狀紛紛表示彷彿進入童話世界般夢幻。他透露，螢光顏料需在紫外光燈配合下才能發揮效果，因此他夜晚才為壁畫塗上螢光顏色，壁畫無論白晝或黑夜都好看。