麵包師進修赴法國 回鄉分享廚藝收穫

加拿大紐芬蘭與拉布拉多省聖約翰市一名麵包師，早前先後奔赴土耳其及法國學習廚藝和烘焙技術，希望採用最地道的食材烹飪，獲取更多經驗。他返回加國後，希望能將他國地道美食佳餚引入家鄉，發展出融入國際風味的本土美食。

食材處理方式大不相同 經營麵包店的穆拉伊（Eldon Murray）本月中前往法國巴黎一間烹飪學校，學習麵包和糕點製作，表示能使用法國食材製作法式菜餚的感覺很好，與他用家鄉材料製成的菜餚差別極大。他憶述在法國學習廚藝期間，偶然從雪櫃拿出一塊牛油，它外形彎曲且質感柔韌，對製作牛角包非常有用，但在加拿大拿出雪藏的牛油卻硬如石頭。他形容該間學校被譽為「烹飪學校中的哈佛」，令自己在短時間內獲益良多，迫不及待想將所學技藝帶回家鄉。

他憶述，老師總說要觸摸麵團，盡量感受並根據它的狀態，推斷出揉捏麵團力度、所需水分，以及烘焙時間。他表示，學成課程後感到最興奮的是將相關知識帶回加拿大，並傳授給麵包店員工。他透露或許用不了多久，就能將法國及其他地方學到的菜餚添加到店內餐單上。本報綜合報道