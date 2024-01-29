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東京灣地震 新幹線曾停駛
日本東京灣昨日早上8時59分發生黎克特制4.8級地震，震源深度80公里。日本氣象廳公布，震感最強區域位於東京都，其中町田市、涉谷區、中央區等錄得震度4級。日本東海鐵路公司表示，東海道新幹線東京站至神奈川縣小田原站區間，受地震影響一度停運，同日上午9時08分恢復營運，但是班次有延誤。（綜合報道）
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