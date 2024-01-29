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中泰達互免簽協定 3‧1生效
中國與泰國昨日在曼谷簽署互免簽證協定，將從3月1日開始生效；該入境政策實施後，意味着中國公民日後赴泰國旅遊毋須申請簽證。中國最近數個月推動「免簽潮」，至今有157個國家與中國締結涵蓋不同護照種類的互免簽證協定，達成簡化簽證手續協定或安排有44個，實現全面互免簽證有22個。（綜合報道）
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