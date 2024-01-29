巴黎示威者向名畫蒙娜麗莎潑湯

法國兩名示威者昨日在首都巴黎羅浮宮博物館內，向名畫蒙娜麗莎潑湯，覆蓋畫像的玻璃罩滿布湯汁。兩名女子潑湯後越過圍欄，展示印有「食物反應」法文字句T恤，又高呼口號要求保障食用健康及可持續食物的權利，並指人類農業系統出現毛病。