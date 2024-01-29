朝一周兩射巡航導彈

未知發射形式 韓加強與美合作警備 戰爭陰霾持續籠罩朝鮮半島，南韓聯合參謀本部周日表示，北韓當天上午從咸鏡南道新浦市沿岸向東部海域發射數枚巡航導彈，為一周內再度發射巡航導彈。南韓正在分析導彈具體參數，將加強監視與警備，並與美方緊密合作。

南韓聯合參謀本部並無公布北韓巡航導彈是在海上、水中或陸地發射，從北韓潛艇部署在新浦的情況來看，不排除朝方加速研發潛射巡航導彈。巡航導彈發射後形成八字形或橢圓形軌道，在低空飛往目標。它不同於彈道導彈，難以捕捉發射點及落點。若果北韓在水中發射巡航導彈，或意在逃避美韓兩軍攔截系統；假如是在陸地發射，可能是本月24日測試新型戰略巡航導彈火箭矢-3-31的一環，旨在試驗射程。

或挑釁抗議美日韓合作 南韓國防安保論壇專門研究委員申鐘宇（音譯）認為，北韓可能利用潛艇八二四英雄艦發射巡航導彈，試探美日韓三國即時共享預警機制並探索對策。北韓時隔4天再次挑釁，可能是抗議美日韓合作，同時針對南韓4月的國會選舉營造緊張氣氛。

另一方面，南韓傳媒周日報道，南韓軍方決定暫時不在南北韓《九一九軍事協議》劃定的陸上緩衝區內訓練，以免為北韓挑釁提供藉口，原定下月在陸上緩衝區舉行炮兵射擊演習擱置。南韓軍方高層人士聲言可以隨時重啟陸上緩衝區訓練，但短期內遵循「行動對行動」原則，是否在陸上緩衝區內重啟訓練取決於北韓挑釁程度。

朝斥美韓網絡同盟演習 北韓去年11月宣布廢除上述軍事協議，今年初向海上緩衝區發炮後，南韓軍方隨即宣布在海陸緩衝區重啟訓練。現時朝軍尚未在軍事分界線5公里內緩衝區舉行炮機動演習，每當朝軍有所舉動時，韓軍均根據「行動對行動」原則，採取相應措施。

此外，北韓朝中社周日發文批評，美韓兩國本月15日至26日舉行網絡同盟演習，是以強化網絡合作體系為名，挑起戰爭、終結北韓政權為目的之鹵莽軍事行動；北韓做好準備徹底鎮壓美國及其爪牙的外國侵略行動，已經多次證明朝方擁有的先進軍事裝備絕非只為炫耀。《勞動新聞》同日指出，美國加緊準備發動新的世界大戰，戰爭演習與軍事威脅遍及全球範圍，若果朝鮮半島爆發戰爭，可能升級為全球核戰。本報綜合報道