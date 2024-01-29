亞丁灣油輪中彈起火 美法印艦救熄

【本報綜合報道】也門叛軍青年運動上周五發射反艦彈道導彈，擊中在亞丁灣的油輪M/V Marlin Luanda號。該船中彈後發生大火，需要由美國、法國、印度3艘軍艦協助救援，火勢上周六撲熄。英國國防大臣夏博思聲言與盟友保留適當回應的權利；英國國防部昨日表示，驅逐艦鑽石號前一天在紅海擊退青年運動的無人機攻擊。

美國中央司令部表示，M/V Marlin Luanda號遇襲時運載高度易燃的氫混合物石腦油，它被擊中後其中一個貨艙發生重大火災；美國神盾驅逐艦卡尼號、法國護衞艦阿爾薩斯號、印度驅逐艦維沙卡帕特南號迅速到場應變，提供關鍵的救火物資及協助船員。船上有22名印度籍及一名孟加拉籍船員，全員安全，油輪可以繼續航行。

M/V Marlin Luanda號持有人是英國公司Oceonix Services，事發時由總部設在新加坡的世界頂級大宗商品供應商托克（Trafigura）使用。夏博思形容，這是另一宗針對海上運輸的不可容忍和非法襲擊，英方決心並有責任保護紅海的航行自由。

英艦擊落無人機 英國傳媒報道，伊朗革命衞隊間諜船貝赫沙德號懷疑指揮青年運動攻擊油輪，美國海軍與英國皇家海軍商討對策。英國國防部表示，部署紅海及亞丁灣的鑽石號，上周六發射防空導彈，摧毀一架企圖施襲的無人機，沒有造成人員受傷或裝備受損。