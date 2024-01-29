員工涉突襲以國 聯合國解僱9人

【本報綜合報道】聯合國近東救濟工程處（UNRWA）12名員工涉嫌參與去年10月7日突襲以色列的行動，聯合國昨日公布調查情況，解僱其中9名員工；秘書長古特雷斯呼籲，暫停資助UNRWA的國家應該確保援助不會中斷。

多國停資助近東救濟工程處 古特雷斯發表聲明，表示聯合國內部監督事務廳立即啟動調查。UNRWA主任專員拉扎里尼立即查明並解聘部分員工，另外3名員工當中，一人確認死亡，兩人身份仍待釐清。古特雷斯強調，任何參與恐怖行為的僱員都將被追究責任，包括通過刑事起訴，秘書處準備與能夠起訴相關人士的主管當局合作。

美國、澳洲、加拿大、英國等多個國家宣布暫停對UNRWA提供資金，古特雷斯對此深表關切，稱雖然理解上述國家擔憂，但UNRWA近萬名工作人員不應該受到懲罰，許多人在危險情況下工作，巴勒斯坦加薩地帶民眾的迫切需求必須得到滿足。

巴勒斯坦外交部批評以色列針對UNRWA的行動，回教激進組織哈馬斯呼籲聯合國及國際組織不要屈服於以色列的威脅。有巴勒斯坦政黨領袖批評，多個國家暫停資助UNRWA的決定可恥。

UNRWA主要援助巴勒斯坦難民。（Getty Images圖片） 古特雷斯