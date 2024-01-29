以軍加強北部邊防 傳攻黎巴嫩惹恐慌

以色列繼續在巴勒斯坦加薩地帶的軍事行動，與北部黎巴嫩的局勢仍然緊張。以色列國防軍上周六公布，預備役空降旅日前在北部邊境演習，加強決策時刻的能力和戰備狀態；黎巴嫩傳媒稱以色列即將向黎巴嫩宣戰，引起恐慌。

黎巴嫩真主黨電視台「Al-Manar」上周六聲稱，有以色列傳媒指出，以色列政府將在當天數小時內向黎巴嫩宣戰，但其實不存在相關報道。黎巴嫩真主黨國會小組主席拉德（Mohammad Raad）警告，以色列不要貿然發動進攻，強調真主黨已經為戰爭做好充分準備，揚言在全面戰爭中，以色列將嘗到真主黨「長臂延伸」的滋味。

殺4武裝 以北遭火箭彈報復 以色列國防軍上周五晚上襲擊黎巴嫩南部貝特利夫（Beit Lif），造成至少4名真主黨武裝分子喪生，並攻擊黎巴嫩南部代爾阿姆斯（Deir Ams）的軍事設施。上周六，以色列北部城鎮什洛米（Shlomi）遭受火箭彈襲擊，鄰近多鎮隨後響起警報。

以國哈馬斯有望達成停火協議 另一方面，美國《紐約時報》報道，以色列與回教激進組織哈馬斯有望在美國等國家斡旋下，達成新一輪臨時停火協議，時間可能長達兩個月。停火分為兩階段，第一階段停火約30天，哈馬斯將率先釋放婦女、長者及受傷人質；以哈雙方期間制訂下階段停火細節。第二階段停火預計約30天，哈馬斯釋放以軍俘虜及男性平民，換取一定比例的巴勒斯坦囚犯獲釋，以色列也會允許更多人道主義援助進入加薩地帶。

美國中央情報局局長伯恩斯周日在法國巴黎，與以色列、埃及及卡塔爾官員會晤，預計討論協議草案。以色列總理內塔尼亞胡上周六以諷刺口脗施壓卡塔爾：「卡塔爾曾經接待哈馬斯領導人，為哈馬斯提供資金。卡塔爾對哈馬斯有影響力，因此應該同樣善於施壓。他們將自己定位為調停人，讓他們同樣善於帶回我們的人質。」本報綜合報道