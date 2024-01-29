憂歐大戰 德擬要求民居建防空洞

平民分擔軍警職責 保護發電廠

德國《圖片報》上周六報道，德國國防部正在草擬戰爭計劃機密文件，預計今年4月前公布。草案把德國設想為一個對武器裝備運輸至關重要的過境國，而不是活躍前線。德軍將負責保護主要高速公路、火車站和港口，平民分擔部分軍隊和警察職責，包括保護發電廠。目前德國僅有579個防空洞可供使用，草案要求平民在家中地下室及車庫等地方自行建造防空洞。聯邦民防和災難援助辦公室主任蒂斯勒承認，由於時間不足，難以修建新的防空洞。