憂歐大戰 德擬要求民居建防空洞
【本報綜合報道】北約國家與俄羅斯緊張關係加劇之際，德國憂慮歐洲爆發大規模戰爭，計劃要求民眾利用家中設施改建為防空洞。
平民分擔軍警職責 保護發電廠
德國《圖片報》上周六報道，德國國防部正在草擬戰爭計劃機密文件，預計今年4月前公布。草案把德國設想為一個對武器裝備運輸至關重要的過境國，而不是活躍前線。德軍將負責保護主要高速公路、火車站和港口，平民分擔部分軍隊和警察職責，包括保護發電廠。目前德國僅有579個防空洞可供使用，草案要求平民在家中地下室及車庫等地方自行建造防空洞。聯邦民防和災難援助辦公室主任蒂斯勒承認，由於時間不足，難以修建新的防空洞。
德國早前以俄烏戰爭持續及威脅增加為由，宣布軍隊規模由現時18.3萬增至20.3萬，目標是2031年前完成。德國國防部長皮斯托留斯日前表示，俄羅斯可能5年至8年內攻擊北約國家。惟他上周五改口稱，北約或任何夥伴國家暫時沒有受襲風險。俄羅斯對外情報局局長納雷什金駁斥即將攻擊北約的說法，形容有關言論是資訊戰。
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