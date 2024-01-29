了解戰略 英美軍官互訪核基地

【本報綜合報道】美英兩國是軍事盟友，雙方合作領域包括核武。美國戰略司令部司令及英國皇家空軍將領近日互訪對方基地，了解另一方的戰略威懾力量。英國皇家海軍一艘戰略核潛艇早前也抵達美國佛羅里達州，疑似為準備測試潛射彈道導彈。

正各自研製新一代核潛艇 英國皇家海軍上周五表示，美國戰略司令部司令卡頓（Anthony Cotton）到訪英國，加深對英方核威懾力量的了解，凸顯英美核夥伴關係的力量。他上周五訪問蘇格蘭克萊德海軍基地，在英方人員的陪同下參觀支援核任務的設施，並登上一艘機敏級攻擊核潛艇。該基地也部署先鋒級戰略核潛艇，配備搭載核彈頭的潛射彈道導彈。

值得留意的是，英國與美國均正在研製新一代戰略核潛艇，兩者將會使用相同的潛射彈道導彈。英國皇家海軍戰略核潛艇先鋒號近日橫越大西洋，由英國抵達佛羅里達州卡納維拉爾港，外界估計它將在當地試射艦載美製三叉戟二型D5潛射彈道導彈。

與此同時，操作美國B2隱形戰略轟炸機的密蘇里州懷特曼空軍基地，本月9日接待英國皇家空軍中將、空中及太空司令史密斯（Harvey Smyth），照片可見他與美國空軍人員討論B2隱形戰略轟炸機的性能，並手持一個轟炸機機組人員使用、配備護目鏡面罩的頭盔。該頭盔用於保護機組人員的眼睛，免受核爆產生的強烈閃光傷害。