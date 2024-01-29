時隔15年 美推進在英部署核武 歐洲風險增高

反制俄核兵器進駐白羅斯 俄烏戰爭引發的歐洲核危機加劇，俄羅斯戰術核武去年底進駐白羅斯後，美國推進事隔15年再次在英國存放核武的計劃。英國傳媒上周五報道，美方準備在英格蘭一個空軍基地部署精確制導重力核彈，目前為此採購配套設備。俄羅斯外交部批評此舉等同升級局勢，俄方將作出反制保護自身及盟友的安全利益。

俄斥升級局勢將護利益 英國《每日電訊報》引述美國國防部採購數據庫原始文件指出，一份去年8月發布的通知要求私營承包商，為駐守英國英格蘭薩福克郡萊肯希思皇家空軍基地第48安全部隊中隊，提供崗哨小屋及防彈盾，保護他們免受強行進入及槍彈攻擊，並註明他們即將執行的核任務需要在防彈保護下進行；崗哨小屋工程今年6月開始建設。

本月23日公布的合約指出，新部署的F35A隱形戰機及「即將到來的保障支持」，反映有急需必要更換車輛卸載用的液壓坡道。美國國防部去年預算文件首次披露，計劃在萊肯希思皇家空軍基地新建「保障宿舍」，存放F35A隱形戰機投射的戰術核武。報道指出，「保障」一詞在美國國防部的用法，代表安全存放沒有使用的核武。

美國將在萊肯希思皇家空軍基地部署新一代重力核彈B61-12型，它的爆炸當量分別是300噸、1,500噸、1萬噸、5萬噸，投射平台是現役B2隱形戰略轟炸機、F15E戰鬥轟炸機、F16戰機、旋風戰機、F35A隱形戰機，以及未來B21隱形戰略轟炸機。美國在第二次世界大戰向日本投放的兩枚原子彈，爆炸當量分別是1.5萬噸及2.2萬噸。

萊肯希思皇家空軍基地重新「擁核」的消息，早在2022年4月、即俄烏戰爭開打兩個月後首次傳出。美國科學家聯盟當時發現，美國國防部預算文件有關北約儲存「特別武器」（意指美國戰術核武）地點名單，由原先的比利時、德國、意大利、荷蘭、土耳其，亦即是美國現時部署B61-3型及B61-4型重力核彈的地點，新增英國。

美稱例行強化海外設施 惟美國國防部一年後在同一份文件，沒有明確說明在歐洲部署戰術核武的地點；美國科學家聯盟認為上述內容變動進一步證明，美國正在重新建立英國核任務。美國1954年起在英國部署核武，萊肯希思皇家空軍基地1990年代配備33個地下核武儲存及安全系統庫，每個最多放置4枚B61型重力核彈，2008年被揭發已經「無核化」。

萊肯希思皇家空軍基地的擁有人是英國國防部，其名稱也使用「皇家空軍」一詞，但實際使用方只有美國空軍部隊及人員，目前配備F15E戰鬥轟炸機及F35A隱形戰機。美國國防部發言人回應報道時指出，美國升級在盟國的軍事設施是「例行公事」，美方對核武在任何大致或具體地點的存在與否，採用既不證實也不否認的政策。本報綜合報道

萊肯希思皇家空軍基地建設F35A隱形戰機使用的設施。 英國萊肯希思皇家空軍基地升級工程 美國戰術核武部署歐洲情況（截至2023年）