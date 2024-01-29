兩岸國際

時隔15年 美推進在英部署核武 歐洲風險增高

美國F35A隱形戰機測試投放B61-12型重力核彈。 美國F35A隱形戰機測試投放B61-12型重力核彈。
美國F35A隱形戰機測試投放B61-12型重力核彈。
反制俄核兵器進駐白羅斯
俄烏戰爭引發的歐洲核危機加劇，俄羅斯戰術核武去年底進駐白羅斯後，美國推進事隔15年再次在英國存放核武的計劃。英國傳媒上周五報道，美方準備在英格蘭一個空軍基地部署精確制導重力核彈，目前為此採購配套設備。俄羅斯外交部批評此舉等同升級局勢，俄方將作出反制保護自身及盟友的安全利益。
俄斥升級局勢將護利益
英國《每日電訊報》引述美國國防部採購數據庫原始文件指出，一份去年8月發布的通知要求私營承包商，為駐守英國英格蘭薩福克郡萊肯希思皇家空軍基地第48安全部隊中隊，提供崗哨小屋及防彈盾，保護他們免受強行進入及槍彈攻擊，並註明他們即將執行的核任務需要在防彈保護下進行；崗哨小屋工程今年6月開始建設。
本月23日公布的合約指出，新部署的F35A隱形戰機及「即將到來的保障支持」，反映有急需必要更換車輛卸載用的液壓坡道。美國國防部去年預算文件首次披露，計劃在萊肯希思皇家空軍基地新建「保障宿舍」，存放F35A隱形戰機投射的戰術核武。報道指出，「保障」一詞在美國國防部的用法，代表安全存放沒有使用的核武。
美國將在萊肯希思皇家空軍基地部署新一代重力核彈B61-12型，它的爆炸當量分別是300噸、1,500噸、1萬噸、5萬噸，投射平台是現役B2隱形戰略轟炸機、F15E戰鬥轟炸機、F16戰機、旋風戰機、F35A隱形戰機，以及未來B21隱形戰略轟炸機。美國在第二次世界大戰向日本投放的兩枚原子彈，爆炸當量分別是1.5萬噸及2.2萬噸。
萊肯希思皇家空軍基地重新「擁核」的消息，早在2022年4月、即俄烏戰爭開打兩個月後首次傳出。美國科學家聯盟當時發現，美國國防部預算文件有關北約儲存「特別武器」（意指美國戰術核武）地點名單，由原先的比利時、德國、意大利、荷蘭、土耳其，亦即是美國現時部署B61-3型及B61-4型重力核彈的地點，新增英國。
美稱例行強化海外設施
惟美國國防部一年後在同一份文件，沒有明確說明在歐洲部署戰術核武的地點；美國科學家聯盟認為上述內容變動進一步證明，美國正在重新建立英國核任務。美國1954年起在英國部署核武，萊肯希思皇家空軍基地1990年代配備33個地下核武儲存及安全系統庫，每個最多放置4枚B61型重力核彈，2008年被揭發已經「無核化」。
萊肯希思皇家空軍基地的擁有人是英國國防部，其名稱也使用「皇家空軍」一詞，但實際使用方只有美國空軍部隊及人員，目前配備F15E戰鬥轟炸機及F35A隱形戰機。美國國防部發言人回應報道時指出，美國升級在盟國的軍事設施是「例行公事」，美方對核武在任何大致或具體地點的存在與否，採用既不證實也不否認的政策。本報綜合報道
萊肯希思皇家空軍基地建設F35A隱形戰機使用的設施。萊肯希思皇家空軍基地建設F35A隱形戰機使用的設施。
萊肯希思皇家空軍基地建設F35A隱形戰機使用的設施。
英國萊肯希思皇家空軍基地升級工程英國萊肯希思皇家空軍基地升級工程
英國萊肯希思皇家空軍基地升級工程
美國戰術核武部署歐洲情況（截至2023年）美國戰術核武部署歐洲情況（截至2023年）
美國戰術核武部署歐洲情況（截至2023年）
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