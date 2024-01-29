遼河防總揭幕 指揮抵禦水旱災害

整合力量 保障流域群眾安全

遼河是中國七大江河之一，流域降水時空分布極不均衡，水旱災害多發頻發。內地傳媒從水利部獲悉，設立遼河防總，對調度有效的防汛抗旱統一指揮體系，進一步整合凝聚遼河流域防汛抗旱力量，更好保障流域人民群眾生命財產安全和經濟社會高質量發展具重大意義。遼河防總在國家防總領導下，負責指揮協調遼河（含渾河、太子河、大遼河）和跨省的東北沿黃渤海諸河等流域內的防汛抗旱工作，落實國家防總和水利部防汛抗旱的有關要求，執行國家防總指令，認真做好流域防汛抗旱工作，日常辦事機構設在水利部松遼水利委員會。