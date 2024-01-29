度歲群眾漸離廣東 雨雪恐礙返鄉交通

江西福建今迎暴雨 周中天氣寒冷 距離農曆新年尚有不足兩周時間，內地群眾陸續開始返鄉。中央氣象台昨天預測，南方部分地區由即日起至明天會有中至大雨，局地迎來暴雨，其中廣東北部今天或有中至大雨，之後中東部地區就會迎來雨雪天氣，一直持續至下周一為止，民眾應根據天氣預報確保安全出行。

根據預測，浙江南部、福建北部和西部、江西大部、湖南南部、廣西中東部及廣東北部等地部分地區今天會有中到大雨，其中廣西東北部、江西中部及福建西部等地部分地區或有暴雨。由明天開始，南方降雨減弱，東北中南部或出現明顯降雪。

當踏入周三直至下周一，中東部地區將出現大範圍持續性雨雪冰凍天氣，屆時多省或迎來暴雪或大暴雪，其中河南、山東及湖北等地累計降雪量恐具有極端性，而河南、湖北、安徽、湖南及貴州有望出現凍雨，即使長江以南地區雨勢也不弱，甚至伴有雷電。

內地氣象專家提醒，本輪雨雪冰凍天氣難免影響公路、鐵路及航空交通，加上受影響嚴重地區正是位於中部交通樞紐省份，以及正值返鄉出行高峰期等因素，公眾應根據天氣預報合理安排行程。

台灣回暖 日夜溫差大 另一邊廂，台灣氣象署昨天預期，全台未來一周氣溫由即日起開始回升，日夜溫差較大，例如北部今天日間氣溫可達21℃，入夜後或降至13℃，中間相差8℃。氣象專家林德恩同日預料，全台本周氣溫明顯回暖，不過受日夜溫差較大影響，特別是明天至周六，一天內或出現一種又凍又熱天氣。本報綜合報道