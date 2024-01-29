深圳政協提案 與港發展人工智能

【本報綜合報道】廣東深圳市政協七屆四次會議昨日開幕，會期3日半，近500名市政協委員圍繞人工智能、低空經濟、民企發展等議題討論。其中深圳市政協委員田佳峻在提案中表示，深圳和香港協同發展可望加速區域人工智能領域生態的建立。

研白名單中小企優待 田佳峻認為，毗鄰深圳的香港在人工智能相關領域前沿研究、高端人才培養等方面具有顯著優勢，可與深圳產生互補效應，建議兩地應加強合作。

在低空經濟方面，深圳市政協委員蘇澤然建議，大力提升深圳低空經濟保險保障，應該建立無人駕駛航空器責任保險的標準體系，制訂無人駕駛航空器責任保險的相關配套制度，建設無人駕駛航空器責任保險數碼化平台，鼓勵保險業與無人駕駛航空器業的發展能相融並促。

深圳市政協委員李鑑墨表示，深圳可透過積分制公開遴選一批發展前景好、創新能力強的科技型中小企業，給予白名單科技型中小企業優待政策，例如享有住房及子女入學等方面的政策待遇、公開徵集白名單企業的專案意見及技術需求等。