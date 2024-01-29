廣東廣西製售假冒藍牙耳機 四川人員搗窩點 涉款逾1.8億
【本報綜合報道】內地傳媒上周六報道，四川省遂寧市公安局安居區分局近日前赴廣東省及廣西自治區多地，搗毀9處生產假冒品牌藍牙耳機製假窩點、3條生產線及8處銷售窩點，抓獲22名疑犯，案件涉及金額1.67億元人民幣（約1.84億港元）。
銷逾10省市 抓獲22人
遂寧警方日前調查發現，有不法分子在廣東省及廣西自治區製造假冒藍牙耳機，並銷售至廣東省、四川省、山東省、海南省等10多個省市。本月18日至24日，80多名遂寧市公安局食藥環支隊組織安居區公安分局人員遠赴兩廣，成功抓獲多名疑犯。
警方在行動查扣約6.9萬個假冒藍牙耳機、約4.5萬個半成品、4套製假工具、5萬多套包材及一萬多套零部件。另外，22名疑犯中有8人被刑事拘留，14人取保候審。
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