廣東廣西製售假冒藍牙耳機 四川人員搗窩點 涉款逾1.8億

遂寧警方日前調查發現，有不法分子在廣東省及廣西自治區製造假冒藍牙耳機，並銷售至廣東省、四川省、山東省、海南省等10多個省市。本月18日至24日，80多名遂寧市公安局食藥環支隊組織安居區公安分局人員遠赴兩廣，成功抓獲多名疑犯。

警方在行動查扣約6.9萬個假冒藍牙耳機、約4.5萬個半成品、4套製假工具、5萬多套包材及一萬多套零部件。另外，22名疑犯中有8人被刑事拘留，14人取保候審。