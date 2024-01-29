綠地集團涉強制員工集資

【本報綜合報道】多名自稱是綠地集團中原事業部的前員工，近日指控綠地集團涉嫌強制員工集資、霸凌員工、侵犯員工知情權，相關舉報信在網上流傳。綠地集團回應稱，對於部分離職員工反映的持股相關問題，公司高度重視，將會本着實事求是的態度，充分溝通，全力妥善處理。

舉報信由24名前員工聯署，指控綠地集團2019年7月發出通知，要求全部管理幹部必須購買持有不低於規定金額的員工持股平台股份。中階正職（含主持工作的副職）及以上幹部，2021年底前應該全部增持至不少於300萬股；總監級以上三級管理幹部，應該全部增持至不少於60萬股。

綠地集團表示，長期以來，混合所有權、員工持股是綠地重要的體制機制特徵，不僅為綠地發展提供較強的動力和活力，也帶動了一大批員工分享企業發展紅利、創造美好生活，得到社會各界的正面評價。惟近年在疫情衝擊、經濟下滑、產業調控等多重因素的疊加影響下，房地產產業步入深度調整周期，資本市場也出現長達三年多的下跌行情；綠地員工持股的改革實踐，客觀上面臨一些新的情況。