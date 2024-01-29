寧夏燒烤店爆炸31死 偵辦15人 追責66公僕

【本報綜合報道】寧夏自治區銀川市燒烤店去年6月21日燃氣爆炸，31人死亡及7人受傷。國務院常務會議日前審議通過調查報告，認定此是生產安全責任事故，直接經濟損失5,114.5萬元人民幣（約5,619.4萬港元）。公安機關立案偵辦涉嫌違法犯罪15人，紀檢監察機關對事故中涉嫌違紀違法的66名公職人員進行嚴肅追責問責。

損失5619萬 認定生產安全責任 國務院事故調查小組調查認定，這是一宗因相關企業違法違規檢驗、經營，並配送不符合標準的液化石油氣瓶，燒烤店在使用中違規操作發生洩漏爆炸，地方黨委政府及其相關部門履職不到位、燃氣安全失管失控，造成的生產安全責任事故。事故直接原因是液化石油氣配送企業，違規向燒烤店錯送有氣相閥和液相閥的「雙嘴瓶」，店員錯誤安裝調壓器和打開開關，導致大量氣體洩漏噴出，造成爆炸。

報告亦顯示，現場沒有安排疏散，唯一樓梯通道被炸毀的隔牆嚴重堵塞，二樓臨街窗戶被封堵並被焊接的鋼製廣告牌完全阻擋，嚴重影響人員逃生，導致傷亡擴大。當局認為此次事故暴露地方黨委政府和相關部門專案整治敷衍了事，源頭管理失職塞責，餐飲場所執法檢查寬鬆等。調查組強調要關注安全排查，嚴格市場准入，提高安全監管效能，整治餐飲隱憂和完善法規標準等。