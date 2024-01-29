貓猴共處惹虐待疑雲 昆明動物園捱轟

雲南省昆明市昆明動物園日前被揭貓猴共處猴山，更流出猴子疑似虐待兩隻貓咪影片，觸發民眾抨擊。園方昨天凌晨發文稱，上述兩隻貓咪已獲移走，經全面體檢後證實無恙，現由小動物保護協會照顧，將認真反思不足，為動物提供自然、安全及健康生活環境。

昆明動物園提到，在中國小動物保護協會、動物學專家及民間愛心人士見證下，園方前晚9時40分左右，順利把猴山內兩隻雄性貓咪安全移走，同時聘請雲南農業大學動物醫院檢查。經確認，兩隻貓咪健康狀況良好，體表無外傷，行動能力正常。

片段揭涉扯咬 道歉移走 在貼文中，昆明動物園衷心感謝遊客及網友長期以來監督支持，以及關心關注動物和諧生存環境，未來會認真反思，改進工作不足及差距之處，並及時吸納社會公眾意見建議，努力為動物提供合適環境。大批網民隨後送上祝福，期望兩隻貓咪餘生能夠幸福生活下去。

早在行動前，昆明動物園上周五曾解釋，由於猴山早年出現鼠患，園方決定把貓放入猴山，鼠患現已基本消除。面對事件持續發酵，園方前天下午透過誘捕方式嘗試捉貓，包括播放小貓叫聲及擺放貓薄荷及貓罐頭等，卻一度不見貓咪蹤影。

由早前網上流出片段可見，猴山多隻猴子懷疑虐貓，手段包括拉扯、啃咬、甚至作出疑似強行交配動作等。昆明動物園隨後接獲投訴，卻辯稱不存在虐待問題，導致大批遊客特意前來視察貓咪有否受傷，甚至有人試圖闖入猴山救貓。

園方屢陷風波 曾爆命案 內媒昨天指出，昆明動物園已非首次陷入輿論風波。2007年2月，一名6歲女童在園內與老虎合影時，突然被老虎咬傷，頭顱出現開放性損傷，最終因血流過多及窒息而亡。另有一名負責照顧大象飼養員2014年2月遭大象亞明踩死，生前曾照顧亞明長達10年時間。本報綜合報道